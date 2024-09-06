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Під Покровськом загинув миколаївський фехтувальник Ігор Храмцов

Ігор Храмцов. Фото: Федерація фехтування УкраїниІгор Храмцов. Фото: Федерація фехтування України

На війні під Покровськом. загинув миколаївський фехтувальник і вихованець місцевої школи фехтування на рапірах Ігор Храмцов. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

Про це повідомили на сторінці Федерації фехтування України у Facebook.

Спортсмен вступив до лав Нацгвардії України у березні 2022 року. Ігор Храмцов отримав тяжке поранення під час бойових дій під Покровськом. Нажаль лікарі не змогли врятувати його життя.

Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилося смертельним.

«Чесний, порядний, працьовитий, добрий та життєрадісний - таким його запам'ятають друзі та колеги», — додають у Федерації фехтування України.

Ігор Храмцов був вихованцем миколаївської школи рапірного фехтування, і зокрема тренерів Олени Михайлівни Салтановської, Світлани Вальтерівни Петрової та Михайла Михайловича Горбачова,

«Навіть після завершення спортивної кар'єри він продовжував тримати руку на пульсі фехтувального життя, приходив на змагання, вболівав і щиро радів успіхам українських спортсменів», — йдеться у повідомленні.

У травні цього року повідомлялся, що 456 українських спортсменів та тренерів загинули внаслідок російської агресії від початку повномасштабного вторгнення. 

Нагадаємо, що 5 червня 2023 року загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.

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