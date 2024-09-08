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Сутичка між поліцією та пʼяними чоловіками на Одещині: один нападник отримав поранення

Нацполіція, Фото: УНІАННацполіція, Фото: УНІАН

Увечері 7 вересня у Подільську, що на Одещині, сталася сутичка між поліцією та групою нетверезих чоловіків. Внаслідок чого один із фігурантів отримав вогнепальне поранення, а двоє поліцейських зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Головному управління Національної поліції в Одеській області. 

Зазначається, що подія трапилася, коли поліція прибула на виклик до міської лікарні для втихомирення пʼяних відвідувачів, які агресивно поводилися. Однак порушники, побачивши правоохоронців, спробували втекти на автомобілі. Поліція заблокувала їхню автівку в одному з мікрорайонів міста, після чого почався конфлікт.

За даними слідства, пʼятеро пасажирів автомобіля вступили в сутичку з поліцейськими, не реагуючи на зауваження. Правоохоронці попередили їх про можливе застосування зброї та зробили два попереджувальні постріли в повітря. Коли один зі чоловіків спробував забрати пістолет у поліцейського, той змушений був вистрілити в ногу нападнику.

Троє чоловіків, віком 19, 20 та 23 років, були затримані і їхню роль у конфлікті встановлюватимуть у рамках слідства. Водія автівки, який був у стані спʼяніння, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що у Миколаївській області поліцейські затримали 41-річного місцевого жителя, який напав на співробітника патрульної поліції, вдаривши його по голові.

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