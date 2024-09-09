Аграрій з Одеської області підпалив власне поле, щоб зекономити на прибиранні технікою, фото: Нацполіція

Аграрія з Білгород-Дністровського району Одеської області судитимуть за підпал двох своїх земельних ділянок. Він хотів зекономити та не витрачатися на прибирання технікою. Чоловіку загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Як повідомили 9 вересня у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, чоловік спалив понад вісім гектарів.

За даними слідства, це сталося на околиці одного з сіл Дивізійської громади наприкінці липня.

Вогнеборці, які прибули на місце, загасили вогонь загальною площею 8,2 гектара, а поліцейські встановили, хто спричинив пожежу. З’ясувалось, що до підпалу причетний власник двох згорівших земельних ділянок.

Як зазначають правоохоронці, чоловік зібрав врожай пшениці і вирішив зекономити час та кошти на прибирання стерні (незрізані рештки нижньої частини стебел, що залишаються на полі після збирання врожаю, — прим.) й інших залишків рослинності, тому підпалив їх.

Аграрій з Одеської області підпалив власне поле, щоб зекономити на прибиранні технікою, фото: Нацполіція

У Нацполіції зауважують, що такі дії чоловіка призвели до виникнення неконтрольованого горіння трави, та якби не вчасне втручання небайдужого чоловіка, який побачив пожежу та правоохоронців, вогонь міг перекинутись на сусідні земельні ділянки і призвести до глобальніших наслідків.

Аграрію висунули обвинувачення у підпалі. Його дії кваліфікували за частиною 1 статті 245 Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили слідство та скерували до суду обвинувальний акт. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Нацполіції нагадали, що за самовільне випалювання рослинності передбачений штраф: на громадян до 12 тисяч 240 гривень, на посадовців — до 30 тисяч 600 гривень. А згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі. А якщо такі дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки — покарання позбавленням волі на строк до десяти років.

Раніше, миколаївські надзвичайники наголосили, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.