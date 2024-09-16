Землетрус, ілюстративне фото: Getty Images

Мешканці Одеси відчули землетрус, що сьогодні стався в Румунії.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

«За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила», – повідомив він.

Нагадаємо, учора в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів — 19 мм.