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В Одесі стався землетрус

Землетрус, ілюстративне фото: Getty ImagesЗемлетрус, ілюстративне фото: Getty Images

Мешканці Одеси відчули землетрус, що сьогодні стався в Румунії.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера. 

«За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила», – повідомив він.

Нагадаємо, учора в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів — 19 мм.

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