В Одесі стався землетрус
-
- Анна Гакман
-
•
-
18:46, 16 вересня, 2024
-
Мешканці Одеси відчули землетрус, що сьогодні стався в Румунії.
Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
«За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила», – повідомив він.
Нагадаємо, учора в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів — 19 мм.