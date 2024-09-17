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Поліція розпочала розслідування за фактом страти українського військового

1Росіяни встромили меч із написом «За Курськ» в українського військовополоненого. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зранку, 17 вересня, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий воєнний злочин російської армії.  

Омбудсман повідомляє, що у соцмережах зʼявилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

«Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!», — додав він.

Пізніше, У Донецької обласній прокуратурі повідомили, що у чоловіка встромили меч із написом «За Курськ» у Новогродівці.

«На опублікованих фото видно, що окупанти встромили меч із написом «за Курськ» у військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук», — написали у Донецькій прокуратурі.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, що передбачає частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

В ефірі «Суспільного» начальник управління департамент протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Денис Лисенко, зазначив, що зараз намагаються встановити точний час, потерпілу особу, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Також він сказав, що крім безпосередніх виконавців слідство збиратиме інформацію і щодо командирів. 

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені можуть лише писати листи, але не телефонувати додому.

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