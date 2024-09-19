Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

У середу, 18 вересня, в Лівані повторно вибухнули електронні пристрої. В наслідок теракту загинули щонайменше 14 людей та поранено понад 450 осіб.

Як повідомляє Reuters, вибухи вразили різні частини країни, зокрема Бейрут та Сідон

— постраждали мирні жителі та об’єкти інфраструктури.

Зазначається, що вибухи трапились під час похоронів бойовиків «Хезболли», які загинули під час детонації пейджерів 17 вересня. Лікарі заявляють, що більшість поранених під час нападу у вівторок були дорослими чоловіками, припускаючи, що більшість жертв були членами «Хезболли», хоча двоє дітей також загинули під час нападу.

Церемонія похорону 4 людей, які загинули в Лівані під час підриву пейджерів 18 вересня. Фото: Reuters

Церемонія похорону 4 людей, які загинули в Лівані під час підриву пейджерів 18 вересня. Фото: Reuters

У середу, 18 вересня знову здетонували пейджери, рації та сонячні панелі, які також використовувались членами угруповання «Хезболла»

Як повідомляє видання JTA масовій атаці терористичне угруповання звинуватило Ізраїль.

За даними Reuters, «Хезболла» купила рації десь пʼять місяців тому — тобто приблизно в той самий час, коли й пейджери, що вибухали напередодні. Джерела Axios стверджують, що рації нібито заздалегідь замінували ізраїльські спецслужби, а потім передали їх «Хезболлі» для екстреного звʼязку. Їх бойовики мали використовувати під час військових зіткнень з Ізраїлем.

Ізраїльське видання The Jerusalem Post зазначало, що вибухали також iPhone, відеокамери та інші пристрої. Попередньо, «Хезболла» наказала своїм бойовикам дистанціюватися від усіх пристроїв звʼязку.

Хезболла — це шиїтське воєнізоване угруповання та політична партія, заснована у 1980-х роках у Лівані за підтримки Ірану. Воно має власну армію, яка бере участь у бойових діях як у Лівані, так і за його межами, зокрема в сирійському конфлікті.

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters

Вибухи у Лівані 18 вересня. Фото: Reuters