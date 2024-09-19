NYT: Ізраїльська розвідка створила підставну компанію для виготовлення пейджерів для «Хезболли»

Чоловік тримає рацію після того, як вийняв батарею. Фото: Getty Images

Ізраїль встановив пластикову вибухівку всередині кожного з пейджерів, куплених у «Хезболли». Для цього біло створено підставну компанію для виробництва цих пейджерів, які згодом продавали членам ліванського угруповання «Хезболла».

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в розвідці.

Компанія B.A.C. Consulting, зареєстрована в Угорщині, отримала контракт на виробництво пейджерів від імені тайванської компанії Gold Apollo. За словами джерел, Ізраїль також створив дві інші підставні компанії, щоб приховати справжні імена офіцерів розвідки, які займалися виготовленням пристроїв.

B.A.C. Consulting працювала зі звичайними клієнтами, виробляючи для них стандартні пейджери. Однак основним клієнтом була «Хезболла», для якої пейджери містили батареї з вибуховою речовиною PETN.

Перші пейджери почали надходити до Лівану влітку 2022 року, але виробництво швидко зросло після того, як лідер «Хезболли» Саїд Насралла закликав членів угруповання відмовитися від використання мобільних телефонів. Це було пов’язано з побоюваннями, що Ізраїль може зламати телефони, активуючи мікрофони та камери для шпигунства.

Щоб спровокувати вибухи, Ізраїль активував пейджери та надіслав на них повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва «Хезболли».

Нагадаємо, що у середу, 18 вересня, в Лівані повторно вибухнули електронні пристрої. В наслідок теракту загинули щонайменше 14 людей та поранено понад 450 осіб.

Зазначається, що вибухи трапились під час похоронів бойовиків «Хезболли», які загинули під час детонації пейджерів 17 вересня. Лікарі заявляють, що більшість поранених під час нападу у вівторок були дорослими чоловіками, припускаючи, що більшість жертв були членами «Хезболли», хоча двоє дітей також загинули під час нападу.

За даними Reuters, «Хезболла» купила рації десь пʼять місяців тому — тобто приблизно в той самий час, коли й пейджери, що вибухали напередодні. Джерела Axios стверджують, що рації нібито заздалегідь замінували ізраїльські спецслужби, а потім передали їх «Хезболлі» для екстреного звʼязку. Їх бойовики мали використовувати під час військових зіткнень з Ізраїлем.

Ізраїльське видання The Jerusalem Post зазначало, що вибухали також iPhone, відеокамери та інші пристрої.