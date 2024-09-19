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Російські війська обстріляли житлові будинки на Херсонщині, є постраждалі

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 18 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Зміївка, Тягинка, Козацьке, Придніпровське, Антонівка, Садове, Бобровий Кут, Сухий Ставок, Одрадокам'янка, Качкарівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 3 приватних будинків. Також окупанти пошкодили молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль.

Нагадаємо, в середу, 18 вересня, Куцурубська громада на Миколаївщині зазнала двох атак дронами типу FPV.

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