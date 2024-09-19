Росіяни видають знищену «Шахедами» партію алкоголю на Миколаївщині за десантні катери ЗСУ

Російські Telegram-канали поширюють фейк про знищення десантних катерів Збройних сил України на внаслідок атаки «Шахедів» на Миколаївщину 15 вересня.

Про це повідомив колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат.

За його словами, 18 вересня, на різних російських ресурсах з’явилося відео удару дронами по продовольчому складу в Миколаївській області 15 вересня. Юрій Ігнат нагадав, що тоді українські військові знищили 10 з 14 ударних БПЛА.

«А що розповсюджують російські «тєлєги»? Вони взяли нашу плашку-інфографіку з наступного дня – 16.09.24, де збито 53 ударні БпЛА і приліпили до неї відео ураження миколаївських складів! Айяйяй, як нєвдобно палучілась!», — написав він.

Російський фейк. Ілюстрація зі сторінки Юрія Ігната

Він також додав, що того дня, замість військових катерів, про які пишуть пропагандисти, росіяни знищили на українських складах партію алкоголю.

«Але і це ще не все – того дня (15-го) на наших складах окупанти знищили партію алкоголю… ну точно нелюди», — написав Юрій Ігнат.

скриншот новини з одного з російських видань, яке розповсюдило фейк

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на допис колишнього речника Повітряних сил. 19 вересня у своєму Telegram-каналі він опублікував фотографію з наслідками атаки, на якій видно гору пляшок на згорівшому продовольчому складі.

«Так, за версією російських пропагандистів, виглядають «десантні катери ЗСУ, знищені в результаті атаки «шахедів». Ну ок. Хай так і буде», — зазначив Віталій Кім.

Продовольчий склад на Миколаївщині після влучання «Шахедів». Фото: Миколаївська ОВА

«Пане Юрію, дякую, що турбуєтесь. Миколаївці впораються, як це завжди робили та будуть робити й надалі», — додав начальник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, Куцурубська громада на Миколаївщині зазнала двох атак дронами типу FPV. Внаслідок атаки у селі Дніпровське було пошкоджено будівлю місцевого медпункту та автомобіль.