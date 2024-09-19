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Перевозив майже 2,5 кг наркотиків з метою збуту: на Первомайщині поліція затримала підозрюваного

На Первомайщині поліція затримала чоловіка, який перевозив майже 2,5 кг наркотиків. Фото: НацполіціяНа Первомайщині поліція затримала чоловіка, який перевозив майже 2,5 кг наркотиків. Фото: Нацполіція

Мешканець Первомайська перевозив у автомобілі понад два кілограми синтетичного наркотику альфа-PVP, заховавши пакунки у термос.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що поліцейські, отримали інформацію про те, що мешканець Первомайська перевозить у своєму автомобілі наркотики, тому вони зупинили автівку для перевірки. Під час огляду легковика правоохоронці виявили у салоні термос, в якому знаходились три поліетиленові пакети із кристалічною речовиною білого кольору вагою майже 2,5 кілограма.

Криміналісти встановили, що знайдена речовина є нарковмісною. Попередньо, в пакунках знаходився синтетичний наркотик альфа-PVP.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження. Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного ринку» становить понад 2 мільйони гривень.

На Первомайщині поліція затримала чоловіка, який перевозив майже 2,5 кг наркотиків. Фото: НацполіціяНа Первомайщині поліція затримала чоловіка, який перевозив майже 2,5 кг наркотиків. Фото: Нацполіція
На Первомайщині поліція затримала чоловіка, який перевозив майже 2,5 кг наркотиків. Фото: НацполіціяНа Первомайщині поліція затримала чоловіка, який перевозив майже 2,5 кг наркотиків. Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі прокуратури повідомили йому про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин в особливо великих розмірах, що передбачає частина 3 статті 307 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, трьох миколаївців підозрюють у продажі та зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. Також у незаконному вирощуванні коноплі.

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