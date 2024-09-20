Росіяни атакували Одесу: пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

Росіяни атакували Одесу. Ілюстраційне фото: Associated Press

В пʼятницю, 20 вересня, російські війська атакували Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М». Пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначається, що четверо цивільних людей поранені, їм надається вся необхідна допомога.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового обстрілу росіян.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу та Одеський район у ніч на п'ятницю, 13 вересня, постраждав один мирний житель.