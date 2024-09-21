Обстріл Миколаївщині: зруйновано сільгосппідприємство, ППО збили три дрони

Нічна атака на Миколаївщині: зруйновано склад і збито три дрони

У ніч на 20 вересня внаслідок атаки на Баштанський район зруйновано складське приміщення.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, на щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, сили ППО збили три безпілотники типу «Shahed 131/136», які атакували область вночі.

Нагадаємо, що у Миколаївській області під час нічної атаки 17 вересня, сили ППО збили 7 «Шахедів».