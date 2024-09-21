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На Миколаївщині тракторист підірвався на боєприпасі

На Миколаївщині трактор підірвався на боєприпасі. Фото іллюстраційне: Радіо СвободаНа Миколаївщині трактор підірвався на боєприпасі. Фото іллюстраційне: Радіо Свобода

Вчора, 20 вересня на території Первомайської громади на боєприпасі підірвався трактор.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Під час руху трактора по полю – він наїхав на боєприпас, що здетонував. Тракторист не постраждав.

Як повідомили у ДСНС підрозділи рятувальників не залучалися, наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, що мешканець села Мирне Шевченківської громади Миколаївської області підірвався внаслідок детонації боєприпасу — фермера госпіталізували у лікарню з тілесними ушкодженнями.  

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