На Миколаївщині тракторист підірвався на боєприпасі
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- Аліна Квітко
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12:24, 21 вересня, 2024
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Вчора, 20 вересня на території Первомайської громади на боєприпасі підірвався трактор.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Під час руху трактора по полю – він наїхав на боєприпас, що здетонував. Тракторист не постраждав.
Як повідомили у ДСНС підрозділи рятувальників не залучалися, наразі встановлюються обставини події.
Нагадаємо, що мешканець села Мирне Шевченківської громади Миколаївської області підірвався внаслідок детонації боєприпасу — фермера госпіталізували у лікарню з тілесними ушкодженнями.