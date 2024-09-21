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В Миколаєві під час пожежі в будинку загинула жінка

Фото: ДСНСУ корабельному районі Миколаєва згорів будинок – власниця померла. Фото: ДСНС

В Миколаєві зранку 21 вересня у Корабельному районі сталася пожежа в приватному будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру прибули на місце. Під час оперативної розвідки в щільно задимленій кімнаті виявили тіло загиблої власниці будинку – 65-річної жінки.

Пожежу ліквідували, її площа склала 10 квадратних метрів, причина встановлюється. Вогонь знищив домашні речі та диван.

Нагадаємо, що 5 вересня на Миколаївщині загорівся будинок, під час пожежі загинув чоловік.

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