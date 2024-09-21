В Миколаєві під час пожежі в будинку загинула жінка
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- Аліна Квітко
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21:44, 21 вересня, 2024
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В Миколаєві зранку 21 вересня у Корабельному районі сталася пожежа в приватному будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру прибули на місце. Під час оперативної розвідки в щільно задимленій кімнаті виявили тіло загиблої власниці будинку – 65-річної жінки.
Пожежу ліквідували, її площа склала 10 квадратних метрів, причина встановлюється. Вогонь знищив домашні речі та диван.
Нагадаємо, що 5 вересня на Миколаївщині загорівся будинок, під час пожежі загинув чоловік.