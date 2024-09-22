Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено приватний будинок, автомобіль та палац культури

Знищений дрон, ілюстративне фото: Getty Images

У суботу, 21 вересня російські військові шість разів атакували Миколаївську область FPV-дронами. Під ударом опинилася Куцурубська громада.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

«о 08:10, 17:35, 17:55, 18:54, 22:50 та 23:05 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, гараж та автомобіль. Також росіяни вдарили по палацу культури у селі Парутине, горіла покрівля будівлі. Рятувальники зупинили вогонь, обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на неділю, 22 вересня, російські військові атакували Україну «Шахедами». На Миколаївщині силам ППО вдалося знищити 4 дрони.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня внаслідок атаки на Баштанський район зруйновано складське приміщення.