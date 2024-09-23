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Через атаку дронами на Миколаївщині пошкоджено приватні будинки та автомобіль

Наслідки одного з обстрілів Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»Наслідки одного з обстрілів Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

У неділю, 22 вересня, російські військові 9 разів атакували Миколаївську область FPV-дронами та артилерією. Під ударом були Куцурубська та Очаківська громади.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

В Куцурубській громаді внаслідок атаки дронами пошкоджено два приватних будинки та автомобіль. Також на відкритій території горіла суха трава.

«О 08:25, 10:43, 11:00, 11:43, 15:50, 17:18, 19:03 та 19:21 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено два приватних будинки, у с. Дмитрівка – автомобіль. Також у громаді, на відкритій території, відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями», — йдеться в повідомлення. 

О 13:20 того ж дня росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки 22 вересня у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, гараж та автомобіль. Також росіяни вдарили по палацу культури у селі Парутине, горіла покрівля будівлі. Рятувальники зупинили вогонь, обійшлося без постраждалих.

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