Вогнеборці за добу ліквідували 17 пожеж на Миколаївщині, одна з них виникла через обстріл
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- Марія Хаміцевич
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12:39, 23 вересня, 2024
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Минулої доби 22 вересня вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, внаслідок обстрілу на відкритій території в Миколаївському районі відбулося займання сухої трави.
Інші 12 пожеж сухостою та сміття ліквідували надзвичайники у Вознесенському, Первомайському, Миколаївському й Баштанському районах області та у Миколаєві.
Пожежу в двоповерховому житловому будинку та сонячної панелі у приватному будинку гасили в селі Весняне у Миколаївському районі. Вогнеборцям вдалося врятовати дачний будинок, що знаходився поруч. Ймовірною причиною виникнення стало коротке замикання електромережі.
Також пожежу легкового автомобіля BMW 520 ліквідували на площі 5 квадратних метри.
Нагадаємо, 21 вересня, та в ніч на 22 вересня на території Миколаївської області виникло 25 пожеж, переважно горіло сміття, чагарники та сухостій.