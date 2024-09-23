Вогнеборці за добу ліквідували 17 пожеж на Миколаївщині, одна з них виникла через обстріл

Пожежі у Миколаївській області, фото ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 22 вересня вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, внаслідок обстрілу на відкритій території в Миколаївському районі відбулося займання сухої трави.

Інші 12 пожеж сухостою та сміття ліквідували надзвичайники у Вознесенському, Первомайському, Миколаївському й Баштанському районах області та у Миколаєві.

Пожежу в двоповерховому житловому будинку та сонячної панелі у приватному будинку гасили в селі Весняне у Миколаївському районі. Вогнеборцям вдалося врятовати дачний будинок, що знаходився поруч. Ймовірною причиною виникнення стало коротке замикання електромережі.

Також пожежу легкового автомобіля BMW 520 ліквідували на площі 5 квадратних метри.

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Нагадаємо, 21 вересня, та в ніч на 22 вересня на території Миколаївської області виникло 25 пожеж, переважно горіло сміття, чагарники та сухостій.