За добу на Миколаївщині сталося 25 пожеж: одна через падіння уламків боєприпасів

Наслідки пожеж на Миколаївщині 21 вересня. Фото: ДСНС

У суботу, 21 вересня, та в ніч на 22 вересня на території Миколаївської області виникло 25 пожеж, переважно горіло сміття, чагарники та сухостій.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одна з пожеж, за даними рятувальників, виникла через падіння уламків російської боєприпасів.

Нагадаємо, що 21 вересня росіяни вдарили по палацу культури у селі Парутине Куцурубської громади, горіла покрівля будівлі. Рятувальники зупинили вогонь, обійшлося без постраждалих.

«Щодо пожежі, яка сталась в результаті бойових дій — у Куцурубській громаді горіла покрівля палацу культури. Силами вогнеборців 22 державної пожежно-рятувальної частини пожежу оперативно ліквідовано на площі 50 квадратним метрів», — повідомили в ДСНС.

Наслідки пожеж на Миколаївщині 21 вересня. Фото: ДСНС Наслідки пожеж на Миколаївщині 21 вересня. Фото: ДСНС

У 19 випадках горіло сміття, сухостій, чагарники на відкритих територіях та приватних будинках. Ще 5 пожеж — в житловому секторі. Внаслідок однієї з них загинула жінка.

Раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві зранку 21 вересня у Корабельному районі сталася пожежа в приватному будинку. Під час оперативної розвідки в щільно задимленій кімнаті виявили тіло загиблої власниці будинку – 65-річної жінки.

Загальна площа горінь в екосистемах за добу склала понад 15 гектарів. Від вогню вдалось врятувати 3 житлові будинки, 2 господарчі споруди та 2 гаражі.