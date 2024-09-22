За добу на Миколаївщині сталося 25 пожеж: одна через падіння уламків боєприпасів
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- Олена Козубовська
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10:15, 22 вересня, 2024
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У суботу, 21 вересня, та в ніч на 22 вересня на території Миколаївської області виникло 25 пожеж, переважно горіло сміття, чагарники та сухостій.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Одна з пожеж, за даними рятувальників, виникла через падіння уламків російської боєприпасів.
Нагадаємо, що 21 вересня росіяни вдарили по палацу культури у селі Парутине Куцурубської громади, горіла покрівля будівлі. Рятувальники зупинили вогонь, обійшлося без постраждалих.
«Щодо пожежі, яка сталась в результаті бойових дій — у Куцурубській громаді горіла покрівля палацу культури. Силами вогнеборців 22 державної пожежно-рятувальної частини пожежу оперативно ліквідовано на площі 50 квадратним метрів», — повідомили в ДСНС.
У 19 випадках горіло сміття, сухостій, чагарники на відкритих територіях та приватних будинках. Ще 5 пожеж — в житловому секторі. Внаслідок однієї з них загинула жінка.
Раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві зранку 21 вересня у Корабельному районі сталася пожежа в приватному будинку. Під час оперативної розвідки в щільно задимленій кімнаті виявили тіло загиблої власниці будинку – 65-річної жінки.
Загальна площа горінь в екосистемах за добу склала понад 15 гектарів. Від вогню вдалось врятувати 3 житлові будинки, 2 господарчі споруди та 2 гаражі.
Нагадаємо, що 5 вересня на Миколаївщині загорівся будинок, під час пожежі загинув чоловік.