На Миколаївщині минулої доби сталося 8 пожеж: вигоріло понад 7 гектарів
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- Даріна Мельничук
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9:30, 24 вересня, 2024
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На Миколаївщині 23 вересня та в ніч на 24 вересня, вогнеборці вісім разів гасили пожежі сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала понад 7 гектарів.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Також зазначається, що вночі, внаслідок падіння уламків БпЛА у Миколаївському районі загорілась суха трава та господарча споруда, яка наразі не експлуатується. Пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Від ДСНС до гасіння усіх пожеж залучались понад 20 вогнеборців та 7 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні вогнеборці місцевих пожежних охорон «Тридуби», «Коблеве» і «Мигія». У підвозі води в окремих випадках сприяли місцеві підприємці.
Нагадаємо, минулої доби 22 вересня вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл.