На Миколаївщині минулої доби сталося 8 пожеж: вигоріло понад 7 гектарів

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 23 вересня та в ніч на 24 вересня, вогнеборці вісім разів гасили пожежі сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала понад 7 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Також зазначається, що вночі, внаслідок падіння уламків БпЛА у Миколаївському районі загорілась суха трава та господарча споруда, яка наразі не експлуатується. Пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС до гасіння усіх пожеж залучались понад 20 вогнеборців та 7 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні вогнеборці місцевих пожежних охорон «Тридуби», «Коблеве» і «Мигія». У підвозі води в окремих випадках сприяли місцеві підприємці.

Нагадаємо, минулої доби 22 вересня вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл.