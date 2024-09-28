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На Тернопільщині вандал повикидав прапори та хрести з 11 могил військових

Наслідки вандалізму на кладовищі у Тернопільській області. Фото: ГУ НацполіціїНаслідки вандалізму на кладовищі у Тернопільській області. Фото: ГУ Нацполіції

У селі Млинівці, що на Тернопільщині вандал позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції області.

Близько 08:20 жителі помітили, що на кладовищі невідомий їм чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців. На місці правоохоронці зафіксували 11 пошкоджених могил.

Поліцейські затримали 44-річного жителя Тернопільського району. Мотиви його вчинку з’ясовують. За попередніми даними, чоловік має проблеми зі здоров’ям, йдеться у повідомленні.

Вирішують питання про внесення відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України — це наруга над могилою чи іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 червня в Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка. Затриманій за наругу над могилами військових у Києві повідомили про підозру.

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