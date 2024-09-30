У Миколаєві засуджену до 5 років за проросійські заклики жінку випустили на волю — у суді кажуть, що вона розкаялась

Центральний суд міста Миколаєва, фото з офіційного сайту суду

Центральний районний суд Миколаєва дав умовний термін засудженій на 5 років місцевій жительці, яка в соцмережах закликала до приєднання до Росії та заперечувала факт збройної агресії.

Вирок від 4 вересня розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пишуть «МикВісті».

Згідно матеріалів справи, з початку повномасштабного вторгнення жінка у власному телеграм-каналі публікувала свої розсуди щодо військових дій та засуджувала дії керівництва держави, а Україну називала «полігоном з використання зброї».

Мова оригіналу: «Европе Украина не нужна, как и Америке. Из такой плодородной земли сделали полигон для испытания своего оружия просто. Нас примет и возродит как после Великой отечественной только Россия-Матушка. Без ее помощи нам не справиться. Часть тех, кто хочет продолжать войну пусть сделают свои области (Западные) полигоном. А нам нужно мириться и возвращаться в родной дом к России. Это Великая страна и всю свою историю подтверждает это. Николаев настрадался и хочет восстановления! Пока у нас еще осталось кому работать на заводах и не всех мужчин города пустили на убой, нам нужно защитить их и город! Николаеву нужно быть частью мирной и развитой России!», — йшлось в закликах, які наводить суд.

У серпні 2023 року вона опублікувала повідомлення із закликом до приєднання Миколаєва до Росії, що, за оцінкою суду, є закликом до зміни державних кордонів України.

В листопаді 2023 року жінка написала пост, де зазначила, що після початку протестів на Майдані до влади прийшли русофоби, а на зміну їм націоналісти-нацисти, від дій яких Миколаїв зупинився в своєму розвитку:

«Еще некоторое время, пока Россия поддерживала наш город, мы могли наблюдать положительную динамику. После злополучного Майдана, проплаченного Штатами, мы получили русофобскую власть. Только представьте, что означает русофобская власть для города, который жил только за счет России! Наш Николаев погибает с этой «властью»! Мы погибнем вместе с ним, у нас не будет будущего».

Окрім цього, вона заперечувала анексію Криму, стверджуючи, що півострів є частиною Росії.

Наприкінці квітня 2024 року жінка визнала свою вину і уклала угоду зі слідством. У вироку суду вказують, що жінка щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

Суд ухвалив рішення про покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна. Однак за наявності обставин, що пом'якшують покарання, та укладеної угоди між сторонами суд відпустив жінку з випробувальним терміном на три роки.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва продовжив термін тримання під вартою для 49-річного чоловіка, якого обвинувачують у державній зраді.