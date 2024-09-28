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Передавав дані про ТЦК в Миколаєві: суд продовжив арешт обвинуваченому у держзраді

Центральний суд Миколаєва, фото: з офіційного сайту судуЦентральний суд Миколаєва, фото: з офіційного сайту суду

Центральний районний суд Миколаєва продовжив термін тримання під вартою для 49-річного чоловіка, якого обвинувачують у державній зраді. 

Про це повідомляє пресслужба суду.

За матеріалами справи, обвинувачений міг надати представникам Російської Федерації інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури Миколаєва. Слідство встановило, що в лютому 2023 року він погодився на співпрацю за грошову винагороду та здійснював фото- і відеофіксацію об'єктів для передачі цих даних через месенджер «Telegram».

На черговому засіданні обвинувачений та сторона захисту категорично заперечували на продовженні строків тримання під вартою. Попри це суд ухвалив рішення про продовження арешту. Прокурор наголосив, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, не зникли.

Наразі у судовому процесі оголошено перерву.

Нагадаємо, Заводський районний суд Миколаєва вкотре продовжив домашній арешт очільнику села Первомайське Сергію Розсохі та його заступнику, депутату Дмитру Кошелю.

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