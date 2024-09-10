Суд продовжив домашній арешт підозрюваним у держзраді голові села на Миколаївщині та його заму
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:45, 10 вересня, 2024
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Заводський районний суд Миколаєва вкотре продовжив домашній арешт очільнику села Первомайське Сергію Розсохі та його заступнику, депутату Дмитру Кошелю.
Про це йдеться в ухвалі суду від 29 серпня, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пишуть «МикВісті».
Домашній арешт продовжать на 2 місяці до 9 листопада. Обвинувачені зобовʼязані зʼявлятися за викликом на період розгляду справи в суді і не залишати місце помешкання.
Крім того, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження відсторонення голови села від посади також строком на 2 місяці.
Справа Розсохи і Кошеля
Двом посадовцям правоохоронці інкримінують частину 2 статті 28 та частину 2 статті 111 Кримінального кодексу — державна зрада та скоєння злочину групою осіб.
Згідно матеріалів справи, 26 лютого 2022 року під час зборів місцевих жителів у селі Білозірка Сергій Розсоха публічно відмовився організовувати супротив і оборону села. Крім того, він закликав до співпраці з державою-агресором та її представниками. Наступного дня, як вказують в справі, він заборонив будівництво блокпосту та знову публічно закликав до співпраці з окупантами. Про те, що посадовці «публічно перейняли бік російських окупантів», заявляли і самі селяни.
Коли росіяни 9 березня тимчасово окупували Білозірку, голова села начебто запропонував керівництву окупантів допомогу у виконанні управлінських функцій на території Первомайської громади «від їхнього імені та в їхніх інтересах». Особовий склад ворожої армії він порекомендував розмістити у місцевій школі.
В той же час, за даними прокурорів, депутат Кошель вже під час окупації Первомайського 13 березня забезпечив розміщення російської армії та боєприпасів на території Білозірської загальноосвітньої школи, а також привіз їм воду та електрогенератор.
Розсоху та Кошеля затримали у травні 2022 року, повідомивши про підозру.
Під час перших засідань в червні 2022 року фігуранти справи заявили, що докази є сфальсифіковані.
На думку Розсохи, присутні пояснення свідків містять неправдиву або неточну інформацію щодо його дій під час війни. Він пояснив, що коли росіяни підходили до села, він інформував населення про обстановку, а зброю відмовився видавати, щоб уникнути неконтрольованого використання та вандалізму.