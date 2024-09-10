Дмитро Кошель та Сергій Розсоха у сільському Будинку культури, фото: Судовий репортер

Заводський районний суд Миколаєва вкотре продовжив домашній арешт очільнику села Первомайське Сергію Розсохі та його заступнику, депутату Дмитру Кошелю.

Про це йдеться в ухвалі суду від 29 серпня, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пишуть «МикВісті».

Домашній арешт продовжать на 2 місяці до 9 листопада. Обвинувачені зобовʼязані зʼявлятися за викликом на період розгляду справи в суді і не залишати місце помешкання.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження відсторонення голови села від посади також строком на 2 місяці.

Справа Розсохи і Кошеля

Двом посадовцям правоохоронці інкримінують частину 2 статті 28 та частину 2 статті 111 Кримінального кодексу — державна зрада та скоєння злочину групою осіб.

Згідно матеріалів справи, 26 лютого 2022 року під час зборів місцевих жителів у селі Білозірка Сергій Розсоха публічно відмовився організовувати супротив і оборону села. Крім того, він закликав до співпраці з державою-агресором та її представниками. Наступного дня, як вказують в справі, він заборонив будівництво блокпосту та знову публічно закликав до співпраці з окупантами. Про те, що посадовці «публічно перейняли бік російських окупантів», заявляли і самі селяни.

Коли росіяни 9 березня тимчасово окупували Білозірку, голова села начебто запропонував керівництву окупантів допомогу у виконанні управлінських функцій на території Первомайської громади «від їхнього імені та в їхніх інтересах». Особовий склад ворожої армії він порекомендував розмістити у місцевій школі.

В той же час, за даними прокурорів, депутат Кошель вже під час окупації Первомайського 13 березня забезпечив розміщення російської армії та боєприпасів на території Білозірської загальноосвітньої школи, а також привіз їм воду та електрогенератор.

Розсоху та Кошеля затримали у травні 2022 року, повідомивши про підозру.

Під час перших засідань в червні 2022 року фігуранти справи заявили, що докази є сфальсифіковані.

На думку Розсохи, присутні пояснення свідків містять неправдиву або неточну інформацію щодо його дій під час війни. Він пояснив, що коли росіяни підходили до села, він інформував населення про обстановку, а зброю відмовився видавати, щоб уникнути неконтрольованого використання та вандалізму.