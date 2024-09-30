Задушив через ревнощі: у Миколаєві судять підозрюваного у вбивстві знайомої

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У Миколаєві судять чоловіка за вбивство знайомої. За даними слідства, підозрюваний задушив жінку.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

Зазначається, що 40-річний миколаївець разом зі своє 37-річною знайомою випивали у його квартирі. Однак згодом вони посварились через ревнощі. Як вказується у інформації суду, чоловік задушив жінку та витягнув її тіло надвір.

Підозрюваний категорично заперечив свою провину. Він заявив, що знає померлу близько 10 років, неодноразово пропонував жити разом, тому у нього не було мотивів для вбивства.

«Чоловік повідомив, що в той день вони вживали алкогольні напої, згодом лягли спати, він вийшов з кімнати до вбиральні, а коли повернувся, виявив, що жінка мертва. Він злякався та витягнув тіло надвір, мотиви такого вчинку пояснити не зміг», — додали у суді.

Нагадаємо, що у Миколаєві, 26 вересня, біля воріт багатоквартирного будинку по вулиці Спаській місцевий мешканець виявив тіло невідомої жінки без ознак життя.

Також нагадаємо, що вночі 27 вересня в Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, намагаючись накласти на себе руки.