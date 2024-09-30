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В Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків

В Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків. Фото: НацполіціяВ Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські вилучили у чоловіка 99 таблеток та 9 пакетиків з наркотичним вмістом. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці викрили чоловіка на вулиці Якова Бреуса, та вилучили з його сумки 99 різнокольорових таблеток з наркотичним вмістом, що підтвердив експрес-тест.

Окрім цього, у помешканні одесита під час обшуку слідчі знайшли ще 9 пакетиків з наркотиками у порошкоподібній та кристалічній формі. Усі речовини відправили на експертизу.

В Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків. Фото: НацполіціяВ Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків. Фото: Нацполіція
В Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків. Фото: НацполіціяВ Одесі поліція викрила 20-річного чоловіка у збуті наркотиків. Фото: Нацполіція

Також поліцейські вилучили пакувальний матеріал, електронні ваги та мобільний телефон з інформацією, яка підтверджує протиправну діяльність.

Зі слів хлопця, наркотичні засоби (екстазі, MDMA, PVP), він замовляв через один із месенджерів, отримував їх посилкою, вдома фасував, а потім продавав клієнтам.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, зокрема вчиненому повторно, що передбачає частини 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавленням волі до 10-ти років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 242 тисячі гривень.

Нагадаємо, на території одинадцяти областей України викрили угрупування, яке заробляло щомісяця 15 мільйонів гривень на збуті заборонених речовин через інтернет-магазин.

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