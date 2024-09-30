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В аварії загинув повний кавалер ордену «Народний Герой України» Павло Чайка, який раніше служив у миколаївській 79-й бригаді

Павло Чайка. Фото з відкритих джерелПавло Чайка. Фото з відкритих джерел

В аварії загинув військовослужбовець ЗСУ, капітан, оборонець Донецького аеропорту Павло Чайка.

Про це повідомили на Facebook-сторінув Європейська Солідарність Запоріжжя та у поліції Волинської області.

Як повідомила поліція, 36-річний мотоцикліст на Harley Devidson виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion. Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, її не госпіталізовували.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.  

Як стало відомо, у цій аварії загинув легендарний військовослужбовець Павло Чайка - один з трьох в Україні повних кавалерів ордена «За мужність»

Воїн з позивним «Сігл», був повним кавалером ордена «За мужність» - третьою людиною в історії України, яка отримала це звання під час АТО та за часів незалежності. Він також був почесним громадянином міста Рожище, що на Волині, з 2015 року та кавалером Ордена «Народний Герой України» з 2016 року.

Павло  Чайка був захисником Донецького аеропорту, учасником боїв на Дебальцівському плацдармі. У складі миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де був командиром взводу, пройшов бої: Слов’янськ, Зеленопілля, Мар’їнка, відбув дві ротації в Донецькому аеропорті, брав участь у боях за Дебальцеве. Двічі був поранений.

В аварії загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: поліцяяВ аварії загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: поліцяя
В аварії загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: поліцяяВ аварії загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: поліцяя
В аварії загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: поліцяяВ аварії загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: поліцяя

Раніше повідомлялося, що на війні під Покровськом загинув миколаївський фехтувальник і вихованець місцевої школи фехтування на рапірах Ігор Храмцов. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

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