«Кидав каміння та викинув телефон»: в Херсоні напали на журналістку, яка знімала будівництво підземних шкіл

Журналістка онлайн-медіа МОСТ Олена Гнітецька на яку сьогоні напали. Фото: ІМІ

У Херсоні невідомий чоловік напав на журналістку онлайн-медіа МОСТ Олену Гнітецьку, коли вона оглядала місце будівництва підземної школи.

Про це Олена Гнітецька повідомила представнику Інституту масової інформації в Херсонській області Сергію Нікітенку.

Зазначається, що Олена займається темою будівництва підземних шкіл у Херсоні. Тому вона хотіла особисто оглянути будівництво, яке викликає обурення місцевих жителів.

Приїхавши на майданчик, журналістка звернулася до чоловіка, якого вказали як представника забудовника. Після чого він почав штовхати Олену та кидати в неї каміння. Окрім цього, викинув її телефон у котлован, де працювала будівельна техніка.

— Прибувши на будівництво, я побачила чоловіка і жінку. До мене підійшов хлопець, якому я сказала, що я журналістка. Він указав на людей, яких я побачила, як на представників забудовника. Коли я підійшла до них, щоб поставити запитання, чоловік почав на мене кидатися, забрав мій телефон і викинув його в котлован, почав щось кричати, штовхатись і кидати в мене каміння, – розповіла вона.

Журналістка онлайн-медіа МОСТ Олена Гнітецька на яку сьогоні напали. Фото: ІМІ

Представник забудовника відмовився віддавати телефон Олені Гнітецькій. Після чого вона відійшла та попросила перехожу викликати поліцію.

— Він мені одразу заявив, що все про мене й онлайн-медіа МОСТ знає. Передав вітання редактору медіа. Почав казати: «Ви постійно про мене пишете погано. Чого ти взагалі сюди прийшла?» В цей момент під’їхала поліція, і цей Спурза дав команду нападнику повернути мені телефон, — зазначила журналістка.

За даними ІМІ, Віктор Спурза є мешканцем Львівської області, він співзасновник ТОВ «Будпостач-СТСВ», що будує декілька підземних шкіл у Херсоні коштом міського бюджету. Восени 2023 року Старосамбірський районний суд Львівської області визнав його винним за частиною 4 статті 358 КК України («Використання завідомо підробленого документа») та оштрафував на 850 гривень.

На сторінці поліції Херсонської області повідомили, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Зараз тривають слідчі дії та з’ясовуються усі обставини події.

Нагадаємо, що у 2023 році на журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача напали біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.