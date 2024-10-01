На Вознесенщині поліція викрила двох чоловіків, які вирощували конопель та виготовляли канабіс

На Вознесенщині поліція викрила двох чоловіків, які вирощували конопель. Фото: Нацполіція

У селищі Єланець Вознесенського района поліцейські вилучили у місцевих мешканців 48 кущів коноплі та понад півтора кілограма канабісу.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що двоє чоловіків 31 та 33 років вирощували нарковмісні рослини. Під час обшуку присадибної ділянки одного із них, поліцейські вилучили 48 кущів коноплі, заввишки близько двох метрів. Чоловіки ретельно доглядали рослини та поливали їх спеціальним розчином для росту, маскуючи серед городу.

Окрім цього, у будинках підозрюваних правоохоронці вилучили понад півтора кілограма готового до вживання канабісу. За попередніми підрахунками вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 2 мільйонів гривень.

На Вознесенщині поліція викрила двох чоловіків, які вирощували конопель. Фото: Нацполіція На Вознесенщині поліція викрила двох чоловіків, які вирощували конопель. Фото: Нацполіція

Слідчі поліції затримали чоловіків у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Дії затриманих правоохоронці кваліфікували одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»;

частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування конопель» та нині за процесуального оголосили затриманим про підозру скоєнні вказаних злочинів.

Найближчим часом у суді вирішать питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який з початку 2024 року незаконно виготовляв та продавав тютюнові вироби.