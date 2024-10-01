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На Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну

На Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну. Фото: БЕБНа Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну. Фото: БЕБ

В Одеській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який з початку 2024 року незаконно виготовляв та продавав тютюнові вироби. 

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, детективи вилучили у нього мобільні телефони, ноутбуки, планшети, чорнові записи, транспортний засіб та вугілля.

Окрім цього, у чоловіка виявили майже тонну фасованого тютюну для кальяну різних торговельних марок, тобто майже 10 тисяч пачок без марок акцизного податку України. 

Загальна сума вилученого становить понад 4 мільйони гривень.

На Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну. Фото: БЕБНа Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну. Фото: БЕБ

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачає частина 1 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів». 

Наразі справу направили до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські вилучили у чоловіка 99 таблеток та 9 пакетиків з наркотичним вмістом. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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