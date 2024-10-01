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Італія допоможе відбудувати корпус Одеської обласної дитячої лікарні, — ОВА

Хірургічний корпус Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, фото: Андрій МатвієнкоХірургічний корпус Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, фото: Андрій Матвієнко

Італійська сторона дала попередню згоду на відбудову одного з корпусів Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«На попередній зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні ми передали проєкт з відновлення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Сьогодні італійська сторона вже дала попередню згоду на відбудову одного з корпусів медзакладу», — повідомив Олег Кіпер.

Крім того, він зазначив, що також вивчається питання допомоги у реконструкції систем зрошення в регіоні.

«Південь нашої області та деякі регіони Італії мають схожий клімат, тож досвід та напрацювання італійців у сфері меліорації дуже цінний для нас. Розраховуємо на подальшу співпрацю», — додав очільник Одеської ОВА.

Зазначимо, що на початку лютого 2022 року на сайті державних закупівель Prozorro з'явилася інформація щодо відновлення обласної дитячої клінічної лікарні. Для виконання ремонтних робіт планували виділити понад 313 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів. 

 

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