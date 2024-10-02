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Пʼяний чоловік хуліганив у церкві: поліція підозрює мешканця Вознесенського району

На Миколаївщині пʼяний чоловік хуліганів у церкві. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині пʼяний чоловік хуліганив у церкві. Фото: Нацполіція

У селі Братське невідомий чоловік у стані сп’яніння висловлювався нецензурною лайкою в церкві та пошкодив церковне майно. Йому загрожує до трьох років увʼязнення.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 50-річний мешканець Братського у стані сп’яніння зайшов у храм, в якому перебували прихожани. Там чоловік почав поводитися зухвало та нецензурно висловлювався. Потім він скинув на підлогу вази з квітами, які розбилися, та підсвічники з церковними свічками і лампадками.

За інформацією поліцейських, чоловік не звертав на зауваження присутніх і не покидав будівлю. Пізніше кинув на підлогу ікону, внаслідок чого розбилося скло та рама.

На Миколаївщині пʼяний чоловік хуліганів у церкві. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині пʼяний чоловік хуліганив у церкві. Фото: Нацполіція
На Миколаївщині пʼяний чоловік хуліганів у церкві. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині пʼяний чоловік хуліганив у церкві. Фото: Нацполіція

Слідчі поліції повідомили йому про підозру у скоєні злочинів, що передбачає частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю» та стаття 179 Кримінального кодексу України «Осквернення релігійних святинь». 

За скоєне чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, У селищі Єланець Вознесенського района поліцейські вилучили у місцевих мешканців 48 кущів коноплі та понад півтора кілограма канабісу

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