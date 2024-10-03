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На півдні Одещини тривають дослідження з вирощування бавовнику

У кількох регіонах південної Одещини розпочато агротехнологічні дослідження з вирощування бавовнику на місцевих ґрунтах.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зокрема, за його словами, вже було висаджено п’ять сортів бавовнику з Німеччини, США та Туреччини.

«У кількох локаціях регіону на ділянках від 0,1 до 2,5 гектарів було висаджено п’ять сортів бавовнику з Німеччини, США та Туреччини. Попри складні кліматичні умови, попередні результати виявились обнадійливими: на всіх дослідних ділянках утворилися сходи, цвітіння та перші коробочки бавовнику», — написав Олег Кіпер.

Вирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег КіперВирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег Кіпер
Вирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег КіперВирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег Кіпер
Вирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег КіперВирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег Кіпер
Вирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег КіперВирощування бавовнику на півдні Одещини, фото: Олег Кіпер

Крім того, станом на сьогодні більша частина коробочок вже розкрилося.

«Цей проєкт демонструє реальні перспективи вирощування бавовнику в Україні, відкриваючи нові можливості для розвитку сільського господарства нашого регіону», — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, з початку року майже 10 тисяч українських агрогосподарств отримали кредити на загальну суму 62,9 мільярда гривень.

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