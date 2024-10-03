Аграрії Одещини отримали ₴2,15 млрд кредитів

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

З початку року майже 10 тисяч українських агрогосподарств отримали кредити на загальну суму 62,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Значна частина цих коштів — 26,5 мільярда гривень, була надана господарствам за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

В межах цієї програми з початку року найбільше коштів отримали аграрії Київської (3,19 мільярда гривень), Кіровоградської (2,47 мільярда гривень), Вінницької (2,3 мільярда гривень), Одеської (2,15 мільярда гривень) та Харківської (2 мільярда гривень) областей. Миколаївської області в опублікованому міністерством переліку немає.

Нагадаємо, що протягом тижня у вересні 2024 року аграрії Миколаївської області подали 229 заявок на держпідтримку: 217 з території можливих бойових дій та 12 — активних бойових дій.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.