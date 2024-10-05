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Росіяни влітку стратили чотирьох українських військових на Вовчанському агрегатному заводі

Росіяни стратили чотирьох українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську. Фото: ПодробиціРосіяни стратили чотирьох українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську. Фото: Подробиці

Улітку 2024 року російські війська стратили чотирьох українських військовослужбовців на агрегатному заводі у Вовчанську.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Приводом для початку розслідування стали допити військовополонених росіян, під час яких отримали дані про страту українських військових. Зараз триває досудове розслідування порушення законів і звичаїв війни, повʼязаного з умисним вбивством. 

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок унікальний — людина, яка може стати підозрюваним у вказаному провадженні, теж перебуває в українському полоні.

— Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження, а провести справедливий судовий процес і винести вирок з реальним виконанням покарання, — заявив Олександр Фільчаков.

У разі доведення вини підозрюваного можуть засудити до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що у соцмережах 17 вересня зʼявилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Пізніше, у Донецької обласній прокуратурі повідомили, що у чоловіка встромили меч із написом «За Курськ» у Новогродівці.

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