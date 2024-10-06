На автовокзалі в Ізраїлі стався теракт: загинула жінка, ще 10 людей поранені

В Ізраїлі на одному з автовокзалів стався теракт, фото: Times of Israel

На центральному автовокзалі ізраїльського міста Беер-Шева чоловік скоїв теракт, відомо про одну загиблу і 10 поранених, нападника застрелили.

Як пише The Times of Israel, служба швидкої допомоги повідомила, що медики надали допомогу 11 людям, пораненим в результаті стрілянини на центральному автовокзалі Беер-Шеви, в тому числі 25-річній жінці, яка померла від отриманих поранень.

Зазначається, що серед постраждалих, доставлених до лікарні Сороки — жінка у віці близько 20 років у стані середньої тяжкості і четверо чоловіків у віці близько 20 років у стані середньої тяжкості, всі вони отримали вогнепальні поранення.

Правоохоронці оглядають територію і шукають інших підозрюваних, щоб упевнитися, що на території немає вибухового пристрою.

Ізраїльська влада повідомила, що терорист, який скоїв смертельний теракт у Беер-Шеві — 29-річний Ахмад аль-Укбі з бедуїнського селища поблизу міста Лакія. Він має ізраїльське громадянство і судимість.

Раніше, щонайменше 32 людини загинули, а десятки були поранені внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей на популярний пляж у столиці Сомалі Могадішо, у серпні цього року.