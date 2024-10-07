На Херсонщині обвинувачують двох експоліцейських у держзраді. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Двох колишніх працівників поліції обвинувачують у державній зраді. Під час тимчасової окупації Херсонської області вони працювали у незаконних правоохоронних органах РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році під час окупації Херсонщини чоловіки пішли на «службу» до росіян у правоохоронні органи, незаконно створені на території Генічеського району.

Зазначається, що один з чоловіків виконував обов'язки «заступника начальника відділу Генічеського районного відділу поліції», пізніше очолив «відділ МВС РФ» в Іванівці.

Інший чоловік став «тимчасово виконуючим обов'язки інспектора відділення дільничних інспекторів Генічеського районного відділу поліції». Таким чином, обвинувачені сприяли зміцненню окупаційного режиму на захоплених військами РФ територіях.

Херсонської обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох експоліцейських за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, що передбачає частина 2 статті 111 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, судитимуть військовослужбовця 25-го окремого гвардійського полку спеціального призначення ЗС РФ, який під час окупації правобережної частини Херсонщини ґвалтував та тримав у сексуальному рабстві місцеву жительку.