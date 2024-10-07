  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 14.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині обвинувачують двох експоліцейських у держзраді

На Херсонщині обвинувачують двох експоліцейських у держзраді. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині обвинувачують двох експоліцейських у держзраді. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Двох колишніх працівників поліції обвинувачують у державній зраді. Під час тимчасової окупації Херсонської області вони працювали у незаконних правоохоронних органах РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році під час окупації Херсонщини чоловіки пішли на «службу» до росіян у правоохоронні органи, незаконно створені на території Генічеського району.

Зазначається, що один з чоловіків виконував обов'язки «заступника начальника відділу Генічеського районного відділу поліції», пізніше очолив «відділ МВС РФ» в Іванівці.

Інший чоловік став «тимчасово виконуючим обов'язки інспектора відділення дільничних інспекторів Генічеського районного відділу поліції». Таким чином, обвинувачені сприяли зміцненню окупаційного режиму на захоплених військами РФ територіях.

Херсонської обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох експоліцейських за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, що передбачає частина 2 статті 111 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, судитимуть військовослужбовця 25-го окремого гвардійського полку спеціального призначення ЗС РФ, який під час окупації правобережної частини Херсонщини ґвалтував та тримав у сексуальному рабстві місцеву жительку.

Останні новини про: Херсонщина

Росіяни з безпілотника атакували маршрутку на Херсонщині: постраждала пасажирка
Це дозволить малечі навчатися й весело проводити час: на Херсонщині їздитиме центр раннього розвитку «на колесах»
Окупаційна влада Херсонщини заявляє, що вони на шляху до фінансової незалежності від бюджету Росії

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсонщина

Окупаційна влада Херсонщини заявляє, що вони на шляху до фінансової незалежності від бюджету Росії
Це дозволить малечі навчатися й весело проводити час: на Херсонщині їздитиме центр раннього розвитку «на колесах»
Росіяни з безпілотника атакували маршрутку на Херсонщині: постраждала пасажирка

Єрмолаєв розповів, що головний архітектор Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски

Управління каналів річки Інгулець сплатило ₴1,2 млн збитків через забруднення повітря

3 години тому

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Головне сьогодні