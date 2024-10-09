Військовий публічно заявив про самовільне залишення служби: йому загрожує до 12 років увʼязнення

Правоохоронці затримали військового, який публічно заявляв про самовільне залишення служби. Фото: ДБР

Правоохоронці затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину та розповів про це у соціальних мережах. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Про це повідомляє Держане бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, на початку вересня військового направили до госпіталю для медичного огляду, однак на справді обстеження він не проходив та в медзакладі не перебував.

Після завершення терміну військово-лікарської комісії до місця служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

«Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові», — йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану, що передбачає частина 4 статті 408 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, миколаївський суд визнав винним 43-річного місцевого жителя в ухиленні від призову на військову службу. Його засудили до 3 років позбавлення волі.