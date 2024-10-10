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Наслідки удару по Миколаєву: повідомляють про двох постраждалих

Удар по Миколаєву 21 березня, фото «МикВісті»Удар по Миколаєву 21 березня, фото «МикВісті»

У Миколаєві станом на 14:16 відомо про двох постріджалих у результаті ракетного удару по місту 10 жовтня.

Про це повідомляють голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та мер місті Олександр Сєнкевич.

Двом постраждалим надали допомогу амбулаторно.

«Наші служби обстежують район поруч з прильотом на предмет пошкоджень в житловому секторі», — додав міський голова.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою. Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги. 

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