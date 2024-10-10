Зняття з військового обліку за $7000: миколаївські поліцейські викрили схему ухилення від мобілізації

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Нацполіція

Керівник одного з Херсонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) і троє його спільників розробили план незаконного звільнення від служби для чоловіків призовного віку шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 48-річний керівник одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Херсонській області організував протиправну схему зі зняття з військового обліку чоловіків призовного віку шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів.

Також до своєї діяльності чоловік залучив ще двох співробітників районних територіальних центрів комплектування та працівника Центру надання адміністративних послуг у Херсонській області.

За інформацією правоохоронців, співробітниця Центру надання адміністративних послуг підшукувала чоловіків призовного віку та за 7 тисяч доларів пропонувала зняти їх із військового обліку, визнаючи непридатним для проходження військової служби під час воєнного стану.

«Коли клієнти приносили необхідні документи та вказану суму коштів, жінка передавала їх разом із частиною грошей організатору та ще одному підряднику, які готували відповідні документи з печатками та штампами. Після чого передавали четвертому фігуранту, який на підставі недостовірних документів вносив відомості до реєстру про виключення із військового обліку», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали екскерівника та трьох його спільників після отримання хабаря у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім цього, у помешканнях та робочих місцях членів угруповання слідчі вилучили майже 121 тисячу доларів, 1600 євро та понад 50 тисяч гривень. Також документацію, мобільні телефони, автотранспортні засоби та озброєння: 460 набоїв різного калібру, пістолет, автомат та магазини до нього, дев’ять корпусів гранат та підпалювачі у кількості п’ять штук.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Нацполіція Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, що передбачає частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Нині суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 980 тисяч гривень, 1,2 мільйони гривень та ще по 2,5 мільйони гривень організатору та його помічнику.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина — посадовця управління Пенсійного фонду на незаконному збагачені.