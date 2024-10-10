  • четвер

    10 жовтня, 2024

  • 18.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна на Одещині: загинуло восьмеро людей

За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна у портах Одещини. Внаслідок ударів загинуло вісім цивільних громадян. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«За останні дні російські окупанти тричі завдали ударів по цивільних суднах у портах Одещини. Внаслідок цих жорстоких атак загинуло 8 мирних громадян. Росія свідомо обирає своєю ціллю цивільні об’єкти та беззахисних людей, вкотре демонструючи свою терористичну сутність. Це не просто атаки на нашу інфраструктуру – це злочини проти людяності. Світ має бачити й розуміти, що жодні міжнародні норми для росіян не існують, і їхня мета – вбивати та руйнувати», – написав Олег Кіпер.

Наслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега КіпераНаслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега Кіпера
Наслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега КіпераНаслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега Кіпера
Наслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега КіпераНаслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега Кіпера

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

7 жовтня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Ввечері 9 жовтня російська армія атакувала Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

Останні новини про: Одеса

В Одеській області Антимонопольний комітет оштрафував компанії за змову у тендерах
Шість дитячих будинків сімейного типу з прифронтових областей розраховують отримати житло в Одесі: на це потрібно ₴58 млн
У ЄС відреагували на удари Росії по портах Одеси: Це відповідь тим, хто каже, що мир із Путіним можливий

Читайте також:

новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська
новини

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська

Останні новини про: Одеса

У ЄС відреагували на удари Росії по портах Одеси: Це відповідь тим, хто каже, що мир із Путіним можливий
Шість дитячих будинків сімейного типу з прифронтових областей розраховують отримати житло в Одесі: на це потрібно ₴58 млн
В Одеській області Антимонопольний комітет оштрафував компанії за змову у тендерах

Наслідки удару по Миколаєву: повідомляють про двох постраждалих

У Миколаєві хочуть побудувати енергокомплекс для резервного теплопостачання — потрібно ₴810 млн

6 годин тому

Індустріальний парк на Миколаївщині зареєструвала фірма, яка контролюється з Кіпру

Головне сьогодні