За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна на Одещині: загинуло восьмеро людей

За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна у портах Одещини. Внаслідок ударів загинуло вісім цивільних громадян.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«За останні дні російські окупанти тричі завдали ударів по цивільних суднах у портах Одещини. Внаслідок цих жорстоких атак загинуло 8 мирних громадян. Росія свідомо обирає своєю ціллю цивільні об’єкти та беззахисних людей, вкотре демонструючи свою терористичну сутність. Це не просто атаки на нашу інфраструктуру – це злочини проти людяності. Світ має бачити й розуміти, що жодні міжнародні норми для росіян не існують, і їхня мета – вбивати та руйнувати», – написав Олег Кіпер.

Наслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега Кіпера

Наслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега Кіпера

Наслідки удару в портах Одещини, фото: з telegram-каналу Олега Кіпера

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

7 жовтня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Ввечері 9 жовтня російська армія атакувала Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.