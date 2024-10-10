За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна на Одещині: загинуло восьмеро людей
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- Анна Гакман
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18:27, 10 жовтня, 2024
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За останні кілька днів російські війська тричі атакували цивільні судна у портах Одещини. Внаслідок ударів загинуло вісім цивільних громадян.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«За останні дні російські окупанти тричі завдали ударів по цивільних суднах у портах Одещини. Внаслідок цих жорстоких атак загинуло 8 мирних громадян. Росія свідомо обирає своєю ціллю цивільні об’єкти та беззахисних людей, вкотре демонструючи свою терористичну сутність. Це не просто атаки на нашу інфраструктуру – це злочини проти людяності. Світ має бачити й розуміти, що жодні міжнародні норми для росіян не існують, і їхня мета – вбивати та руйнувати», – написав Олег Кіпер.
Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.
7 жовтня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.
Ввечері 9 жовтня російська армія атакувала Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.
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