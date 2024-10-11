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Журналістку Вікторію Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів РФ

Вікторія Рощина, Фото: НСЖУВікторія Рощина, Фото: НСЖУ

Українську журналістку  Вікторію Рощину, про смерть якої стало відомо нещодавно, росіяни утримували у слідчому ізоляторі (СІЗО) №2 міста Таганрог Ростовської області РФ. Колишні полонені розповідають, що цей ізолятор відомий найжорстокішими тортурами.

Про це повідомляє директорка громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» Тетяна Кратниченко, пише «Українська правда».

Правозахниця розповідає, що Вікторію Рощину утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та слідчому ізоляторі (СІЗО) №2 у Таганрозі. 

«Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок», — зазначила Тетяна Катриченко

Правозахисниця додає, що Вікторію утримували у Таганрозі принаймні з травня до вересня 2024 року, у камері-одиночці. Напередодні обміну 13 вересня 2024 року журналістку та ще мінімум одну жінку з Мелітополя вивезли з Таганрогу у невідомому напрямку.

«Таганрог відомий як одне з найбільш для українців жорстоких місць утримання на території РФ. Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців з Азовсталі. Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять», — пише вона.

В медійній ініціативі за права людини повідомляють, що за словами звільнених військовополонених, охорона ізолятора в Таганрозі використовує для тортур – гумовий кийок, дерев’яний молоток та електрошокери. 

Окрім цього, полонених б’ють під час прийомки, щоденних обшуків і допитів. На допитах бранців змушують зізнатися у злочинах, які вони не вчиняли. 

«Зі мною у камері сидів чоловік. Його щодня водили на допити. Абхази сказали, що битимуть, поки він не підпише зізнання. Топили його у воді, кидали ганчірку на обличчя і заливали водою. В результаті він все підписав», — говорить один зі звільнених військових, ім’я якого не повідомляють з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, українська журналістка Вікторія Рощина загинула під час перебування в російському ув'язненні.

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