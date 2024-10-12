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«Б’ють по великих складах, де теоретично щось може бути», — Кім розповів про останні обстріли Миколаївщини

наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Російські війська змінили тактику обстрілів Миколаївської області, зосередивши атаки на нові громади та об'єкти.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, ворог почав застосовувати ракети та «Шахеди» проти районів, які раніше рідше піддавалися ударам.

— Ворог продовжує щодня обстрілювати Куцурубську та Очаківську громади, але зараз перейшов до атак на інші території, зокрема Баштанський та Миколаївський райони, Снігурівську громаду, місто Миколаїв і його околиці, — зазначив Віталій Кім.

Значна частина обстрілів спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, метою яких є залишити регіон без електроенергії та тепла. за словами Віталія Кіма, через низьку якість розвідданих, російські війська часто завдають ударів по фермерських господарствах та іншим невійськовим цілям.

— Перше, вони націлені на об'єкти критичної інфраструктури, щоб позбавити нас світла і тепла. Друге, вони намагаються вражати військові цілі, але через погану розвідку потрапляють по фермерських угіддях, — сказав начальник ОВА.

За словами Віталія Кіма останнім часом ворог намагається бити по складських приміщеннях, де на їхню думку можуть знаходитися військові обʼєкти.

— То по складу алкоголю попали. Просто бʼють по великих складах де теоретично щось може бути, без розбору, — сказав він.

Нагадаємо, у вересні російські Telegram-канали поширили фейк про знищення десантних катерів Збройних сил України на внаслідок атаки «Шахедів» на Миколаївщину 15 вересня. Однак, замість військових катерів, про які пишуть пропагандисти, росіяни знищили на українських складах партію алкоголю.

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