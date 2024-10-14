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Побив до смерті та закопав у лісосмузі: на Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки

На Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція Миколаївщини

У Первомайському районі Миколаївщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

9 жовтня правоохоронцям повідомили про зникнення 45-річної жінки, яка проживала у селі Бандурка. Зникла вже декілька тижнів не виходила на зв'язок з рідними.

Поліція підозрює 46-річного чоловіка у вбивстві зниклої. За їхніми даними, під час сварки чоловік побив співмешканку, від чого вона померла. Після цього підозрюваний закопав тіло жінки у одній із лісосмуг.

За умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід. Розслідування справи триває.

На Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція Миколаївщини
На Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція Миколаївщини
На Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція МиколаївщиниНа Первомайщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що у Миколаєві, 26 вересня, біля воріт багатоквартирного будинку по вулиці Спаській місцевий мешканець виявив тіло невідомої жінки без ознак життя.

Після цього правоохоронці затримали підозрюваного і вбивстві.

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