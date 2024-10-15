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Внаслідок ракетного удару по Миколаєву пожежі виникли у декількох районах міста

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Внаслідок ракетної атаки РФ по Миколаєву, вночі 15 жовтня, виникли пожежі у декількох районах міста.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, пожежі ліквідували на площах 30 та 400 квадратних метрів. 

Також в іншому районі міста загорілись ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу ліквідували площею 1400 квадратних метрів.

За словами рятувальників, в результаті влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка, наразі відомо, що травми різного ступеня важкості отримали 16 людей, їм надається необхідна допомога.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 77 вогнеборців та 14 одиниць техніки.

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що пізніше вночі росіяни запустили по Миколаївщині БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами протиповітряної оборони було збито 3 дрони.

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