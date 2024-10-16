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Житель Миколаївщини заблукав у Карпатах і чотири дні був без їжі

На Закарпатті 26-річний мешканець Миколаївської області заблукав під час походу. Чоловік вийшов у похід з селища Ворохта Івано-Франківської області ще 5 жовтня, проте заблукав, втратив сили й задзвонив до рятівників. 

Про це повідомляє ДСНС Закарпатської області.

Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської областіРятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області
Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської областіРятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області

Заблукалий турист чотири дні залишався без їжі, і коли до найближчого населеного пункту залишалося 15 кілометрів, він остаточно виснажився й зателефонував до Служби порятунку.

Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської областіРятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області
Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської областіРятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області

«За вказаними координатами рахівські рятувальники знайшли туриста в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан», — розповіли рятівники. 

У відомстві зазначили, що постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Раніше повідомлялось, що у горах на Прикарпатті рятувальники розшукали групу заблукалих школярів, яких супроводжував дорослий.

Нагадаємо,  в горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон.

Раніше, у Миколаєві в Бузькому лимані ледь не загинула жінка. Також, у Миколаєві на Намиві врятували чоловіка, який пішов купатися і довго не повертався.

Крім того, в Миколаєві патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину

Як повідомлялось, у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.

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