Житель Миколаївщини заблукав у Карпатах і чотири дні був без їжі

На Закарпатті 26-річний мешканець Миколаївської області заблукав під час походу. Чоловік вийшов у похід з селища Ворохта Івано-Франківської області ще 5 жовтня, проте заблукав, втратив сили й задзвонив до рятівників.

Про це повідомляє ДСНС Закарпатської області.

Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області

Заблукалий турист чотири дні залишався без їжі, і коли до найближчого населеного пункту залишалося 15 кілометрів, він остаточно виснажився й зателефонував до Служби порятунку.

Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області Рятувальна операція. Фото: пресслужба ДСНС Закарпатської області

«За вказаними координатами рахівські рятувальники знайшли туриста в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан», — розповіли рятівники.

У відомстві зазначили, що постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

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