Шпигували на півдні України: правоохоронці викрили агентів РФ

Правоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУ

СБУ затримала агентів воєнної розвідки РФ на Херсонщині. Сімейна пара та їхній спільник збирали дані про розташування українських військ та передавали інформацію росіянам.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрювані збирали координати місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських захисників. Якщо агенти знаходили військовий об’єкт, то намагалися дізнатися наявну там кількість військових та види озброєнь.

Після шпигування вони готували «звіти» для свого керівника агентурної групи РФ. Ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з росіянами, а після звільнення частини території регіону втік до Краснодара (Росія).

«Перебуваючи на території РФ, він діяв під керівництвом кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). За вказівкою російського спецслужбіста він дистанційно завербував свого брата та його дружину з Херсонщини, а також місцевого жителя», — повідомляються правоохоронці.

Правоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУ Правоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУ

Зазначається, що згодом подружня агентів намагалася «залягти на дно» і під виглядом переселенців з Херсонської області переїхало до Одеси.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»;

частина 3 статті 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану».

Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох колишніх працівників поліції обвинувачують у державній зраді. Під час тимчасової окупації Херсонської області вони працювали у незаконних правоохоронних органах РФ.