  • середа

    16 жовтня, 2024

  • 12.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шпигували на півдні України: правоохоронці викрили агентів РФ

йПравоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУ

СБУ затримала агентів воєнної розвідки РФ на Херсонщині. Сімейна пара та їхній спільник збирали дані про розташування українських військ та передавали інформацію росіянам.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрювані збирали координати місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських захисників. Якщо агенти знаходили військовий об’єкт, то намагалися дізнатися наявну там кількість військових та види озброєнь.

Після шпигування вони готували «звіти» для свого керівника агентурної групи РФ. Ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з росіянами, а після звільнення частини території регіону втік до Краснодара (Росія).

«Перебуваючи на території РФ, він діяв під керівництвом кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). За вказівкою російського спецслужбіста він дистанційно завербував свого брата та його дружину з Херсонщини, а також місцевого жителя», — повідомляються правоохоронці.

Правоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУПравоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУ
Правоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУПравоохоронці викрили агентів РФ, які шпигували за українськими військами. Фото: СБУ

Зазначається, що згодом подружня агентів намагалася «залягти на дно» і під виглядом переселенців з Херсонської області переїхало до Одеси.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»;
  • частина 3 статті 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану».

Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох колишніх працівників поліції обвинувачують у державній зраді. Під час тимчасової окупації Херсонської області вони працювали у незаконних правоохоронних органах РФ.

Останні новини про: СБУ

Вербування через сайти знайомств: СБУ затримала коригувальника
Заробляли на ухилянтах у Києві та Херсоні: правоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК
«Зливав» ворогу інформацію про розташування критичної інфраструктури у Миколаєві: місцевому мешканцю оголосили підозру

Читайте також:

новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко
новини

Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Останні новини про: СБУ

«Зливав» ворогу інформацію про розташування критичної інфраструктури у Миколаєві: місцевому мешканцю оголосили підозру
Заробляли на ухилянтах у Києві та Херсоні: правоохоронці підозрюють адвокатів та посадовців ТЦК
Вербування через сайти знайомств: СБУ затримала коригувальника

Миколаївцям поступово повертають світло: аварійний ремонт електромереж завершений

Альона Коханчук

Зеленський у Раді представив План перемоги: з чого він складається

Сєнкевич розповів про користь для Миколаєва від його відрядження до США

6 годин тому

Фахівці перевірили птахів у Миколаївському зоопарку: хворих на грип не знайшли

Альона Коханчук

Головне сьогодні