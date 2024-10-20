Будівництво нового водогону до Миколаєва обіцяють завершити до серпня 2025 року

Сергій Сухомлин, фото з відкритих джерел

Будівництво нового водогону до Миколаєва планують завершити до серпня 2025 року.

Про це повідомив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин під час зустрічі з послами країн G7 та представником ЄС.

На зустрічі Сухомлин окреслив три ключові напрямки своєї роботи – енергетична безпека, розвиток соціальної інфраструктури, а також критична інфраструктура, включаючи будівництво нового водогону в Миколаївській області.

«Плануємо, що його будівництво буде завершено в серпні наступного року. Проблемою залишаються очисні споруди Миколаєва, тому, користуючись нагодою, звертаюсь до французьких партнерів, з якими у нас є угода на 200 мільйонів євро, надати модульні очисні системи. Паралельно з цим буде проводитись робота з реорганізації роботи Агентства. Його робота має стати більш прозорою», – зазначив Сергій Сухомлин.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «НикВести», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

У серпні президент України Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «НикВести», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.