Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина

Протягом доби, з 19 по 20 жовтня, російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, освітньому закладу та адміністративній будівлі, а також по житлових кварталах.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка та Саблуківка», – зазначив Олександр Прокудін.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

«Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили сільськогосподарську техніку. Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення», – додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, вночі над Миколаївщиною знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».