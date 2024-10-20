Військовослужбовці 19-го Миколаївського полку НГУ показали, як проходять підготовку перед ротацією на Донеччину

Військовослужбовці 19-го Миколаївського полку Національної гвардії України показали, як проходять підготовку перед ротацією на Донецький напрямок.

Як зазначає пресслужба військової частини, підготовка включає подолання психологічної смуги перешкод, що допомагає зміцнити фізичну витривалість і розвинути необхідні ментальні навички.

«Психологічна смуга перешкод є важливим елементом підготовки військовослужбовців, що дозволяє не лише зміцнити фізичну витривалість, але й розвинути необхідні ментальні навички. Один з ключових аспектів випробування – це допомога у подоланні стресу. Під час тренувань нацгвардійці під керівництвом психологів вчаться адаптуватися до умов підвищеної напруги, що сприяє розвитку самоконтролю та швидкого прийняття рішень у критичних ситуаціях», – йдеться у повідомленні.

Гвардійці 19-го полку НГУ проходять психологічну підготовку перед ротацією на фронт, фото з Facebook полку

Гвардійці 19-го полку НГУ проходять психологічну підготовку перед ротацією на фронт, фото з Facebook полку

Гвардійці 19-го полку НГУ проходять психологічну підготовку перед ротацією на фронт, фото з Facebook полку

«Це справжнє випробування не тільки для тіла, але й для розуму. Кожен етап змушує тебе працювати на межі можливостей, коли здається, що вже немає сил рухатися далі, але ти все одно йдеш вперед. Найважче – це стрес і непередбачуваність. Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає за наступним поворотом, і саме це вчить тримати концентрацію та спокій. І коли ти це проходиш, розумієш: якщо впорався тут, значить, зможеш витримати реальні виклики на полі бою», – ділиться враженнями боєць полку Сергій.

Гвардійці 19-го полку НГУ проходять психологічну підготовку перед ротацією на фронт, фото з Facebook полку

Гвардійці 19-го полку НГУ проходять психологічну підготовку перед ротацією на фронт, фото з Facebook полку

Гвардійці 19-го полку НГУ проходять психологічну підготовку перед ротацією на фронт, фото з Facebook полку

Після завершення випробувань військові проходять етап дебрифінгу, де разом із психологами аналізують свої дії, обговорюють помилки та способи їх подолання в майбутньому.

«Ми створюємо такі умови, де вони досягають більше, ніж могли уявити, – це випробування не лише з зовнішніми перешкодами, а й з власними страхами та обмеженнями», – ділиться начальник відділення психологічної допомоги.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки матимуть три дні на те, щоб забрати повістку з пошти. В іншому разі їм загрожуватиме штраф. Співробітники пошти повинні особисто в руки вручати листи з поміткою «Повістка ТЦК». Якщо отримувача немає вдома, його інформують про те, що на пошті його чекає повістка, і з цього моменту у військовозобов'язаного є три робочі дні, щоб її забрати.