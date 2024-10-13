У військовозобов'язаних є три дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше буде штраф, — постанова Кабміну

Вручення повісток в Україні, фото: Getty Images

Військовозобов'язані чоловіки матимуть три дні на те, щоб забрати повістку з пошти. В іншому разі їм загрожуватиме штраф.

Такі зміни Кабінет Міністрів України вніс до постанови №1147.

Співробітники пошти повинні особисто в руки вручати листи з поміткою «Повістка ТЦК». Якщо отримувача немає вдома, його інформують про те, що на пошті його чекає повістка, і з цього моменту у військовозобов'язаного є три робочі дні, щоб її забрати.

Якщо протягом трьох робочих днів чоловік не прийде отримати лист із позначкою «Повістка ТЦК», працівник пошти має зробити позначку «Адресат відсутній за зазначеною адресою» і протягом наступного робочого дня повернути такий лист до ТЦК.

У такому разі вважається, що військкомат належним чином виконав інформування військовозобов'язаного і має право виписати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, «Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.