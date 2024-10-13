  • неділя

    13 жовтня, 2024

  • 14.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У військовозобов'язаних є три дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше буде штраф, — постанова Кабміну

Вручення повісток в Україні, фото: Getty ImagesВручення повісток в Україні, фото: Getty Images

Військовозобов'язані чоловіки матимуть три дні на те, щоб забрати повістку з пошти. В іншому разі їм загрожуватиме штраф.

Такі зміни Кабінет Міністрів України вніс до постанови №1147.

Співробітники пошти повинні особисто в руки вручати листи з поміткою «Повістка ТЦК». Якщо отримувача немає вдома, його інформують про те, що на пошті його чекає повістка, і з цього моменту у військовозобов'язаного є три робочі дні, щоб її забрати. 

Якщо протягом трьох робочих днів чоловік не прийде отримати лист із позначкою «Повістка ТЦК», працівник пошти має зробити позначку «Адресат відсутній за зазначеною адресою» і протягом наступного робочого дня повернути такий лист до ТЦК. 

У такому разі вважається, що військкомат належним чином виконав інформування військовозобов'язаного і має право виписати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, «Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський
Сили ППО збили 31 із 68 «Шахедів», якими ворог атакував Україну
Росіяни обстріляли Херсон та ще 10 сіл області: є поранені

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Херсон та ще 10 сіл області: є поранені
Сили ППО збили 31 із 68 «Шахедів», якими ворог атакував Україну
Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський

На міському пляжі Південноукраїнська хочуть встановити спортивні тренажери: на це витратять ₴364 тисячі

«Є вкрай важливим», — надреп Чорноморов прокоментував рішення ВР про підвищення цін на виноробну продукцію

Через аварії на мережі деякі вулиці Миколаєва на два дні залишилися без водопостачання

«Ми готові, сподіваюсь будемо без аварій», — Кім розповів про старт опалювального сезону на Миколаївщині